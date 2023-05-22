Icon

مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي Icon فيضانات جامحة تجتاح الصومال بعد موجة جفاف حادة  Icon مواطنان في قبضة الأمن لإشعالهما النار في الغطاء النباتي بعسير Icon حرس الحدود يذّكر بعدم الاقتراب من المنطقة الحدودية Icon مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو بالدمام Icon لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول للشمس في 2023 Icon التوتر بين فرنسا وإيطاليا يزداد حدة Icon الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى 21 مليون ريال Icon انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عقوبتها غرامة تصل إلى 3000 ريال

مواطنان في قبضة الأمن لإشعالهما النار في الغطاء النباتي بعسير

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
مواطنان في قبضة الأمن لإشعالهما النار في الغطاء النباتي بعسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي، في متنزه السودة بعسير.

غرامة مشددة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة يونيو

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة يونيو

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

إعصار موكا يقتل 410 ويثير الرعب في مينامار

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطنين روّجا الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بالشمالية

ضبط مواطنين روّجا الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بالشمالية

لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة

لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار