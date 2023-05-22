مواطنان في قبضة الأمن لإشعالهما النار في الغطاء النباتي بعسير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في أراضي الغطاء النباتي، في متنزه السودة بعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.