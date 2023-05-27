مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم

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قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزته أسلحةٌ بيضاء وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | شرطة منطقة القصيم تقبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/xgoL6M7nxZقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 27, 2023