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تم إحالته لجهة الاختصاص

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزته أسلحةٌ بيضاء وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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