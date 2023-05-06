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بعد التعافي تغيرت نظرة المجتمع عني بسبب كفاحي في مواجهة هذه الآفة

مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم يسلم من ضربي

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
مواطن متعافٍ من الإدمان: المخدر يزيد الهم ويدمر الحياة.. حتى آخي لم يسلم من ضربي
المواطن - فريق التحرير

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حذر المواطن المتعافي من تعاطي مادة الشبو المخدرة فهد العنزي، من خطورة الإدمان، وتأثيره في تدمير الفرد والأسرة والمجتمع.

وقال العنزي لقناة “الإخبارية”: “بدأت التعاطي في المرحلة الثانوية، والشبو جعل مني شخصاً لديه دوافع هجومية حتى أخي لم يسلم من ضربي دون سبب”.

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الحزن والهم والشتات

وأكد العنزي أن المخدرات لا تجعلك تنسى همومك بل تزيدها، وبعد التعافي تغيرت نظرة المجتمع عني بسبب كفاحي في مواجهة هذه الآفة الخبيثة.

وأضاف أن المخدرات تزيد الهموم والغم وتدمر الحياة، بل تزيد الحزن حزناً وتزيد الهم هماً، مضيفاً أن المخدرات دمرت حياتنا وتركنا وظائفنا، وانعزلنا عن الناس.

 

 

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