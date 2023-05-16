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عبر عمليتين منفصلتين في تبوك وجدة

مواطن ومقيم بقبضة الأمن لترويجهما الإمفيتامين والحشيش

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٤ مساءً
مواطن ومقيم بقبضة الأمن لترويجهما الإمفيتامين والحشيش
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه 15,350 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية النيجيرية، لاتخاذه من شقة سكنية وكرًا لترويج مادة الإمقيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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