مواطن ويمنيان في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة خميس مشيط، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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