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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مواطن ويمنيان في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٩ مساءً
مواطن ويمنيان في قبضة الأمن لترويجهم الإمفيتامين والحشيش
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر بمحافظة خميس مشيط، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

تهريب الحشيش

كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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