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أسماؤهن هي سماء وسحاب وغيم

مواطن يرزق بـ3 توائم بعد 6 سنوات انتظار

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
مواطن يرزق بـ3 توائم بعد 6 سنوات انتظار
المواطن - فريق التحرير

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رزق مواطن اليوم بـ3 توائم، بفضل الله بعد 6 سنوات من الانتظار، حيث وضعت زوجته اليوم بمستشفى الولادة والأطفال في نجران.

وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة في تغريدة عبر موقع تويتر، أسماؤهن هي سماء وسحاب وغيم.

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وتفاعل العديد من المغردين مع ما أعلنته وزارة الصحة داعين الله أن يرزقه برهم حيث قال حسن دجلي: “ما شاء الله الله يحفظهن ويرزقهن صلاحهن وبرهن”، فيما قال خالد الحوير: “الله يصلح لنا وله ولجميع المسلمين”.

بينما قالت ليلى الشمري: “ما شاء الله.. الله يبلغ والديهم فيهم ويرزقهم برهم وصلاحهم”، بينما قالت خلود: “اللهم أنبتهن نباتًا حسنًا، واجعلهن قرة عين لوالديهن، واحفظهن وبارك فيهن واجعلهن من الصالحات التقيات”، وغردت مغردة أخرى حول أسمائهن بالقول: “يـا جمال الأسماء تبارك الله. الله يرزقه برِّهن ويجعله لهن خير أب”.

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