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سكب البنزين وأحرق منزلهم في القطيف

مواطن يروي تفاصيل مقتل والديه وأشقائه على يد أخيه مدمن الشبو

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
مواطن يروي تفاصيل مقتل والديه وأشقائه على يد أخيه مدمن الشبو
المواطن - فريق التحرير

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روى مواطن تفاصيل مقتل والده ووالدته وشقيقه وشقيقته على يد شقيقه مدمن الشبو، بعدما سكب البنزين وأحرق منزلهم في القطيف؛ وذلك بسبب تعاطيه مادة الشبو المخدرة.

تفاصيل الحادث

وقال مؤيد، الابن الأكبر للعائلة، في لقائه مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”: إنه تلقى اتصالًا من شقيقه محمد يخبره فيها بأن شقيقهما الآخر سكب البنزين داخل المنزل مهددًا بحرقه، ليتوجه بعدها إلى المنزل مع صهره وصعدا للأعلى، ليجد شقيقه المدمن وهو يحاول فتح باب، فطلب منه يأتي معه إلى الخارج للتحدث معه، فقام شقيقه بدفعه بقوة، قائلًا له: “ليش تريد أخرج معك، أنت مبلغ الشرطة”، وفي هذه الأثناء تدخل صهره سعود وحاول سحب الولاعة من شقيقه المدمن فسقطت الولاعة من الطابق الثاني إلى الأول.

وأضاف مؤيد أنه بعد ذلك نزل مع صهره إلى الأسفل وخلال دقيقتين لحق بنا شقيقي المدمن وهو يصرخ أنه أشعل الحريق، بعدما ألقى البنزين على والدهما في الخارج أثناء دخوله المنزل، كما اعتدى على والدته وشقيقه بالضرب.

وبعد وقوع الحادث تم إحالة القضية إلى محكمة القطيف، حيث من المقرر إحالتها إلى المحكمة العليا.

من جانبه، قال مهدي الابن الأصغر للعائلة: إن أكثر شيء تعبه نفسيًّا ما تم تداوله حول الواقعة دون الرجوع إلى مصدر رسمي.

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