سجن 7 قضاة في أكبر قضية فساد بالكويت مواطن يروي تفاصيل مقتل والديه وأشقائه على يد أخيه مدمن الشبو مصر تستخدم الـ VAR في امتحانات الثانوية العامة ضبط مروج حشيش بالجوف وإحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان قناة رياضية تعتذر إلى النصر إجلاء السكان بغواتيمالا بعد ثوران بركان وارتفاع الرماد لـ 6 كم عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز
روى مواطن تفاصيل مقتل والده ووالدته وشقيقه وشقيقته على يد شقيقه مدمن الشبو، بعدما سكب البنزين وأحرق منزلهم في القطيف؛ وذلك بسبب تعاطيه مادة الشبو المخدرة.
متعاط للشبو.. يقتل أمه وأبيه..قد يهمّك أيضاً
ويحرق شمعة المستقبل لأخته وأخيه
القصة الكاملة مع محمد الصادق @m_media_2000#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/1tRQ1CnmcM
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 5, 2023
وقال مؤيد، الابن الأكبر للعائلة، في لقائه مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”: إنه تلقى اتصالًا من شقيقه محمد يخبره فيها بأن شقيقهما الآخر سكب البنزين داخل المنزل مهددًا بحرقه، ليتوجه بعدها إلى المنزل مع صهره وصعدا للأعلى، ليجد شقيقه المدمن وهو يحاول فتح باب، فطلب منه يأتي معه إلى الخارج للتحدث معه، فقام شقيقه بدفعه بقوة، قائلًا له: “ليش تريد أخرج معك، أنت مبلغ الشرطة”، وفي هذه الأثناء تدخل صهره سعود وحاول سحب الولاعة من شقيقه المدمن فسقطت الولاعة من الطابق الثاني إلى الأول.
وأضاف مؤيد أنه بعد ذلك نزل مع صهره إلى الأسفل وخلال دقيقتين لحق بنا شقيقي المدمن وهو يصرخ أنه أشعل الحريق، بعدما ألقى البنزين على والدهما في الخارج أثناء دخوله المنزل، كما اعتدى على والدته وشقيقه بالضرب.
وبعد وقوع الحادث تم إحالة القضية إلى محكمة القطيف، حيث من المقرر إحالتها إلى المحكمة العليا.
من جانبه، قال مهدي الابن الأصغر للعائلة: إن أكثر شيء تعبه نفسيًّا ما تم تداوله حول الواقعة دون الرجوع إلى مصدر رسمي.