ضبط مواطن عرض حياة الآخرين للخطر بمركبته في الجوف

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أعلن المرور السعودي، ضبط سيارة بالجوف، ارتكب قائدها مخالفات مرورية، وعرض حياة الآخرين للخطر، منها عدم الوقوف للدورية الأمنية، والقيادة على الأرصفة وغيرها.
وقال المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إن مرور محافظة طبرجل بمنطقة الجوف ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي معرضًا سلامة الآخرين للخطر ويرتكب مخالفات مرورية، منها عدم الوقوف للدورية الأمنية، والقيادة على الأرصفة، والسير دون لوحات، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.