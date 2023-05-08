Icon

نهاية صادمة لفتاة وقعت ضحية مدمن يعمل سائق توصيل Icon بحيرات صينية أصبحت أكثر زرقة وخضرة بالعقود الأخيرة Icon جواهر الكويتية: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من نشر شائعة وفاتي Icon جعل زوجته تدمن بوضع المخدرات في الشاي! Icon الاتحاد يعزز صدارته لدوري روشن برباعية ضد أبها Icon فريق طبي سعودي في السودان غدًا ضمن أولى طلائع الجسر الجوي Icon ضبط مواطن عرض حياة الآخرين للخطر بمركبته في الجوف Icon واتساب قد يختفي من بريطانيا Icon الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة Icon توقعات بـ أمطار رعدية وبرد على شمال الرياض والشرقية غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات

ضبط مواطن عرض حياة الآخرين للخطر بمركبته في الجوف

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
ضبط مواطن عرض حياة الآخرين للخطر بمركبته في الجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المرور السعودي، ضبط سيارة بالجوف، ارتكب قائدها مخالفات مرورية، وعرض حياة الآخرين للخطر، منها عدم الوقوف للدورية الأمنية، والقيادة على الأرصفة وغيرها.

وقال المرور في تغريدة عبر موقع تويتر: إن مرور محافظة طبرجل بمنطقة الجوف ضبط مركبة ظهر قائدها في محتوى مرئي معرضًا سلامة الآخرين للخطر ويرتكب مخالفات مرورية، منها عدم الوقوف للدورية الأمنية، والقيادة على الأرصفة، والسير دون لوحات، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

قد يهمّك أيضاً
معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب

معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب

منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا

منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي

غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا

غياب سالم الدوسري يُربك حسابات دياز أمام أوراوا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات منصة إحسان تتجاوز 600 مليون ريال

السعودية اليوم
ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا من المواد الغذائية بالرياض
السعودية اليوم

ضبط 389 عاملًا مخالفًا ومصادرة 173 طنًا...

السعودية اليوم
سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في آسيا
الرياضة

سجل مميز لـ الهلال بالأدوار الإقصائية في...

الرياضة
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
آخر الاخبار

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له...

آخر الاخبار
إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ عسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب أقراص خاضعة للرقابة الطبية بـ...

أخبار أمنية
‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من السودان إلى جدة
السعودية اليوم

‏وصول رعايا من الصين والهند قادمين من...

السعودية اليوم
وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو
العالم

وصول 3 طرود مشبوهة للسفارة الفنلندية بموسكو

العالم
تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%
السعودية اليوم

تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة...

السعودية اليوم