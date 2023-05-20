مواطن يعفو عن قاتل شقيقه لوجه الله: لو عطيتونا الخميس وأبها ما خذيناها

ضرب المواطن سيف الزهيري العبيدي، أروع الأمثلة في التضحية والعطاء ابتغاءً لوجه الله تعالى، بعدما أعلن العفو عن قاتل شقيقه، مشيرًا إلى أن مال الدنيا لا يعوضه عن أخيه.

ابتغاء الجنة

وفي مقطع فيديو متداول قال العبيدي، إنه عفا عن قاتل أخيه ابتغاء وجه الله والجنة، رافضًا أي مبلغ عُرض عليه كدية لشقيقه المتوفى.

وأضاف العتيبي موجهًا كلامه لأهل القاتل: “لو عطيتونا الخميس وأبها والمملكة كلها في أخوي ما خذيناها، ولكن نبغى الجنة، نحن عفينا لوجه الله”.

وعقب الإعلان، هلل الجمع الحاضر فرحًا بهذا العفو، وسط حضور عدد من القيادات الأمنية.

كرم أخلاق

وأشاد العديد من رواد “تويتر” بهذا الموقف الإنساني الذي ينمّ عن كرم الأخلاق والتضحية والإيثار، فقال الصحفي سعيد الشهراني: “الله ما أجمل العفو!.. شقيق المقتول لأهل القاتل: لو عطيتونا الخميس وأبها والمملكة كلها في أخوي، ما خذيناها، ولكن نبغى الجنة وحنا عفينا لوجه الله.. بهذه الكلمات عفا عن قاتل أخيه”.

وأضاف الشهراني: “وأسأل الله أن يرزقهم بالجنة ويحرّم وجوههم على النار”.

وأشار مغرد آخر: “فمن عفا وأصلح فأجره على الله”، وأكدت حليمة العنزي: “الله يجازيهم الخير ويرحم أخاه ويصبرهم على فراقه”.