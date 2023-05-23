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أكد أنه لم يتغير به أي شيء

مواطن يكشف حقيقة تغيّر مشاعر الشخص بعد زراعة القلب

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
مواطن يكشف حقيقة تغيّر مشاعر الشخص بعد زراعة القلب
المواطن - فريق التحرير

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أجاب مواطن عن تساؤل مفاده أن زارعة القلب تغير مشاعر الشخص ورغباته، بعد العملية.

لم يطرأ عليه أي تغيير

وقال المواطن إبراهيم القاسم في تصريحات لقناة العربية: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير، ممازحًا كنت أحب الباستا ورجعت آكل باستا بعد إجراء العملية أيضًا.

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وتابع القاسم، أنه لم يتغير به أي شيء لافتًا إلى أن مشاعر الفرح والغضب وغيرها، هي مشاعر عاطفية أكثر، وتزداد في الوقت الذي تشعر فيه بتعب، قائلًا: تحس إنك شوي مختلف، ولكنها لا تأتي مع القلب، وليست متعلقة به.

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ولفت المواطن إلى أنه يمارس الحياة الطبيعية بحدود في البداية لكن بعدها تكون الحياة طبيعية، مؤكدًا أن الجهاز الواحد يكلف فوق 600 ألف ريال.

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