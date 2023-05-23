مواطن يكشف حقيقة تغيّر مشاعر الشخص بعد زراعة القلب

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أجاب مواطن عن تساؤل مفاده أن زارعة القلب تغير مشاعر الشخص ورغباته، بعد العملية.
وقال المواطن إبراهيم القاسم في تصريحات لقناة العربية: إنه لم يطرأ عليه أي تغيير، ممازحًا كنت أحب الباستا ورجعت آكل باستا بعد إجراء العملية أيضًا.
وتابع القاسم، أنه لم يتغير به أي شيء لافتًا إلى أن مشاعر الفرح والغضب وغيرها، هي مشاعر عاطفية أكثر، وتزداد في الوقت الذي تشعر فيه بتعب، قائلًا: تحس إنك شوي مختلف، ولكنها لا تأتي مع القلب، وليست متعلقة به.
ولفت المواطن إلى أنه يمارس الحياة الطبيعية بحدود في البداية لكن بعدها تكون الحياة طبيعية، مؤكدًا أن الجهاز الواحد يكلف فوق 600 ألف ريال.
#نشرة_الرابعة |هل زراعة القلب تغيّر من مشاعر الشخص؟ إبراهيم القاسم يجيب بعد تجربته في زراعة القلب pic.twitter.com/qJBYWGD4Bd
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2023