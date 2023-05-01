أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو 2023.

وقالت هيئة الزكاة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن 10 مايو يعتبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر أبريل 2023م، لافتة إلى أن 15 مايو يعتبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وأبريل 2023م.

كما أوضحت الهيئة أن 31 مايو يعتبر آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر أبريل 2023م.