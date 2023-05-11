Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ارتفعت بنسبة 46% 

موبايلي تحقق 465 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ صباحاً
موبايلي تحقق 465 مليون ريال أرباحاً في الربع الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها إلى 465 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 46%، مقارنة بـ 319 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

أرباح شركة موبايلي

وأوضحت الشركة، في بيان لها في “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى مواصلتها رفع إيراداتها في الربع الأول من العام المالي 2023م، حيث بلغت نحو 4 مليارات ريال بالمقارنة مع 3.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 6.3%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاعات الأعمال والأفراد إضافة إلى نمو قاعدة العملاء.

قد يهمّك أيضاً
ترحيب عربي ودولي بإعلان جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

ترحيب عربي ودولي بإعلان جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب

حقوق المساهمين

وأضافت الشركة، أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت نحو 16.8 مليار ريال مقابل نحو 15.6 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

قد يهمّك أيضاً
لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات

لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات

بايدن ينشر فيديو للرد على اتهامات ترامب

بايدن ينشر فيديو للرد على اتهامات ترامب

وأشارت إلى ارتفاع التدفقات النقدية الحرة (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة) للربع الأول من العام المالي 2023م لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال بالمقارنة مع نحو 1.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بنمو قدره 9.0%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم