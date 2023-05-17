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هاجم وزير الداخلية الفرنسي رئيسة وزراء إيطاليا

موجة تراشق جديدة بين فرنسا وإيطاليا

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
موجة تراشق جديدة بين فرنسا وإيطاليا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن عودة موجة تراشق التصريحات والاتهامات مجددًا بين فرنسا وإيطاليا، حيث هاجم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، ووعودها التي وصفها بـ”المتسرعة”.

تصريحات مثيرة للجدل

ووفقًا لوسائل الإعلام، فقد جاء كلام دارمانان بعد تصريحاته المثيرة للجدل بتاريخ 4 مايو الماضي بشأن إدارة المهاجرين من قبل الحكومة الإيطالية.

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وذكر وزير الداخلية أن المرء عندما يقدم وعودًا متسرعة، ويكون من دعاة اليمين المتطرف، فميلوني ليست يسارية تقدمية تمامًا، يدرك المرء أن الواقع أقسى، وفقًا لفرانس إنتر اليوم الأربعاء.

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وتابع دارمانان: “أن هجومي ليس ضد الإيطاليين، بل ضد الشخصيات السياسية”.

إدارة ملف الهجرة

وأردف أنه “يحق لنا أن نقول إن ميلوني و(مارين) لوبان، لا تمتلكان النموذج الصحيح، لإدارة ملف الهجرة”.

من المعروف أن الوزير درامانان كان قد أثار أزمة حقًّا بين فرنسا وإيطاليا قبل أسبوعين، قائلًا: إن ميلوني “غير قادرة على حل مشاكل الهجرة”.

ووفقًا لآكي الإيطالية، أدت هذه التصريحات لاحقًا إلى إلغاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني زيارته إلى باريس التي كانت مقرّرة في اليوم التالي.

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