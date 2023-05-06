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قبل انتهاء عقده مع الريال

مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد
المواطن - فريق التحرير

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حسم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الرياضي الجديد، قبل انتهاء عقده في صيف العام الحالي.

مودريتش يقرر الاستمرار

ولفتت شبكة “ريليفو”، إلى أن مودريتش توصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع إدارة نادي ريال مدريد، بشأن تجديد عقده حتى صيف عام 2024.

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وتابعت: “اتفاق الطرفين على كل شيء، ولا يتبقى سوى التوقيع الذي سيحدث في الأيام المقبلة، وقد يعلن التجديد رسميًا قبل لقاء مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال”.

لوكا مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @lukamodric10

وأضافت: “فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تحدث مع مودريتش قبل شهر، وبعث له رسالة اطمئنان بشأن التجديد له، والاجتماعات الأخيرة بين الطرفين كانت سريعة، لأن اللاعب أبدى استعداده المطلق للبقاء بغض النظر عن الجانب الاقتصادي”.

وواصلت: “ريال مدريد وافق على منح النجم الكرواتي، نفس راتبه الحالي في العقد الجديد، ليستمر كأحد أكبر الرواتب في الفريق بعد هازارد وبنزيما”.

لوكا مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @lukamodric10

رفض العرض السعودي

وجاء في ختام التقرير: “مودريتش رفض عرضا مغريا من السعودية يتضمن حصوله على 40 مليون يورو سنويا، ولم يستخدم الأمر للضغط على ريال مدريد، لأنه يحترم علاقته بالمرينغي”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع النجم الكرواتي، للحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو ومودريتش
رونالدو ولوكا

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