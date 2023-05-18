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مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
مودريتش يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد.

مودريتش يحسم موقفه

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن إدارة نادي ريال مدريد توصلت إلى اتفاق رسمي مع مودريتش حول عقده الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم.

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لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @lukamodric10

ولفتت الشبكة البريطانية، إلى أن ريال مدريد سيُعلن خلال أيام قليلة تجديد عقد النجم الكرواتي لمدة موسم واحد فقط حتى صيف 2024، وذلك بعد رفضه عروضًا ضخمة من أندية دوري روشن السعودي.

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وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير رغبة أكثر من ناد سعودي في ضمه، وفي مقدمتهم، النصر، الذي يطمح في الحصول على توقيعه في الميركاتو الصيفي، بعد نجاحه في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو ومودريتش
كريستيانو رونالدو ولوكا في ريال مدريد

مسيرة مميزة مع الريال

وكان مودريتش قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وشارك مع المرينغي في 484 مباراة بجميع المسابقات، وأحرز 37 هدفًا وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وتوج النجم الكرواتي صاحب الـ37 عامًا، بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، آخرها نسخة العام الماضي.

لوكا مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @lukamodric10

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