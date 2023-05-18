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بعد الخسارة المفاجئة أمام الاتفاق

مورينو يعتمد على ثنائي هجومي ضد الوحدة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
مورينو يعتمد على ثنائي هجومي ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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استقر المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، على التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي يواجه نظيره الوحدة اليوم.

الشباب ضد الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الوحدة، عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

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القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

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موعد المباراة المقبلة لـ الشباب

موعد المباراة المقبلة لـ الشباب

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

مورينو يستقر على التشكيل

وسيدخل مورينو مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم بتشكيل هجومي، حيث سيدفع بثنائية هجومية أملًا في تحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها أمام الاتفاق في الجولة الماضية بهدف دون رد.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

ويتوقع أن يدفع مورينو بالثنائي الهجومي الإسباني سانتي مينا والبرازيلي كارلوس جونيور، بجانب الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لبدء مباراة الشباب ضد الوحدة بشكل ضاغط، لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في حصد الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في ترتيب دوري روشن السعودي.

ومن المتوقع أن يبدأ مورينو مباراة الشباب ضد الوحدة، بالتشكيل التالي؛ كيم سيونج جيو، فواز الصقور، إياغو سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي، كريتشوفياك، إيفر بانيغا، حسين القحطاني، جوانكا، كارلوس جونيور وسانتي مينا.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

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