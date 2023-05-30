موسيماني يُلمح لاستمراره مع الأهلي

ألمح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى إمكانية استمراره مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد صعود الراقي إلى بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال موسيماني في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية : “لقد حققت 19 بطولة من قبل وكنت أحتفل بهم جميعًا، ما أدهشني هو أن لاعبي الأهلي لم يحتفلوا بالتتويج بلقب دوري يلو، ولا أعرف لماذا؟، أعتقد يجب توجيه السؤال للإدارة في هذا الأمر، أنا مهمتي فقط السيطرة على ما يحدث في أرض الملعب”.

وأضاف مدرب الأهلي: ” سأبقى مع الفريق، عقدي يُمدد لمدة سنة بشكل تلقائي بعد النجاح في الصعود إلى بطولة دوري روشن وقد نجحت في إتمام عملي”.

رد فعل موسيماني

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو للمدرب الجنوب إفريقي وهو غاضب من لاعبي الأهلي بسبب عدم احتفالهم بالتتويج بلقب دوري يلو بعد نهاية مباراة الحزم أمس في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة.

وظهر المدرب، مندهشًا من عدم احتفال اللاعبين بالتتويج، مما جعله يتجه للاحتفال مع طاقمه التدريبي المساعد.

وكان المدرب الجنوب إفريقي قاد الأهلي للفوز بلقب دوري يلو والصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم من هبوط الراقي.

يذكر أن موسيماني كان تولى تدريب أهلي جدة في أكتوبر الماضي، قادمًا من الأهلي المصري.