موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك

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رفع موظفو تويتر المفصولون، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، زاعمين أن الملياردير الأمريكي انتهك القانون بعد أن حوّل مقر الشركة إلى فندق.
يبدأ مسؤولو التحقيقات في سان فرانسيسكو، تحقيقًا بشأن ماسك بعد أن تولى إدارة الشركة في أكتوبر 2022. ويحقق مسؤولو سان فرانسيسكو مع إيلون ماسك بعد أن زُعم أنه انتهك قوانين البناء والسكن في مقر تويتر، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.
يأتي ذلك بعد أن رفع ستة موظفين سابقين دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في ديلاوير، زعموا فيها أن تويتر لم يمنحهم تعويضات إنهاء الخدمة التي أقرها القانون.
وقال عامل سابق بالشركة، إن رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك يقيم في المقر منذ أن اشترى الشركة.
وخلال الشهر الماضي، أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى جميع موظفي تويتر قال فيه إنه “يتعين عليهم إلى أن يكونوا ملتزمين للغاية لتحقيق النجاح”.
ونشر ماسك تغريدة، تم حذفها لاحقًا، قال فيها إنه “سيعمل وينام في المكتب حتى يجري إصلاح المؤسسة”.
ونشرت مجلة فوربس قصة “أماكن نوم غرفة الاجتماعات الصغيرة والحزينة في مقر الشركة الذي أٌخلي من العمال أخيرًا”، مشيرة إلى أن ذلك كان بمثابة تحسن واضح بالمقارنة بصور أكياس النوم على الأرض التي نشرها أحد الموظفين على موقع تويتر.
وذكرت وكالة بلومبرج أن غرف النوم تستوعب أيضًا موظفين من تسلا وغيرها من الشركات المملوكة لماسك الذين أُحضروا للعمل في تويتر. وقالت مصادر لبلومبرج إن “بعضهم يسافر إلى تويتر لحضور اجتماعات عمل”.
وقال باتريك هانان، المسؤول في إدارة التفتيش على المباني، لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” إن الإدارة حققت في جميع الشكاوى، مشيرًا إلى أن هناك قواعد مختلفة للمباني السكنية، حتى تلك المستخدمة للإقامة لفترات قصيرة.
وفي مايو/أيار 2020، قبل استحواذ ماسك على الشركة، أخبرت تويتر موظفيها بأنه يمكنهم العمل من المنزل إلى الأبد إذا رغبوا في ذلك، لأن إجراءات العمل عن بُعد أثناء عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا كانت ناجحة، إلا أن ماسك ألغى تلك القرارات.