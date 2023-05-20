موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك

رفع موظفو تويتر المفصولون، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، زاعمين أن الملياردير الأمريكي انتهك القانون بعد أن حوّل مقر الشركة إلى فندق.

تحقيقات في الدعوى القضائية

يبدأ مسؤولو التحقيقات في سان فرانسيسكو، تحقيقًا بشأن ماسك بعد أن تولى إدارة الشركة في أكتوبر 2022. ويحقق مسؤولو سان فرانسيسكو مع إيلون ماسك بعد أن زُعم أنه انتهك قوانين البناء والسكن في مقر تويتر، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن رفع ستة موظفين سابقين دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في ديلاوير، زعموا فيها أن تويتر لم يمنحهم تعويضات إنهاء الخدمة التي أقرها القانون.

تحويل المقر لفندق وقال عامل سابق بالشركة، إن رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك يقيم في المقر منذ أن اشترى الشركة.