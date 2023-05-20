Icon

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي Icon الشرطة البريطانية تبحث عن سبايدر مان Icon جماهير الاتحاد: فيلانويفا أفضل من كورونادو Icon لقطات لتدفق شلالات الحبلة بعسير Icon موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك Icon ريانة برناوي وعلي القرني يشاركان لحظاتهما الأخيرة قبل الانطلاق للفضاء Icon جائزة عالمية كبرى لتعليم عسير في معرض آيسف الدولي Icon وليد الفراج: الكل استفاد من أخطاء التحكيم وتضرر بها Icon بلينكن لـ البرهان: اتفاق جدة يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية Icon رئيسة وزراء إيطاليا: لن نرسل مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
لانتهاك قواعد البناء والسكن

موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

رفع موظفو تويتر المفصولون، دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، زاعمين أن الملياردير الأمريكي انتهك القانون بعد أن حوّل مقر الشركة إلى فندق.

تحقيقات في الدعوى القضائية

يبدأ مسؤولو التحقيقات في سان فرانسيسكو، تحقيقًا بشأن ماسك بعد أن تولى إدارة الشركة في أكتوبر 2022. ويحقق مسؤولو سان فرانسيسكو مع إيلون ماسك بعد أن زُعم أنه انتهك قوانين البناء والسكن في مقر تويتر، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
ملك الأردن: النهضة السعودية ملهمة للمنطقة

ملك الأردن: النهضة السعودية ملهمة للمنطقة

السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا

السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في روسيا

يأتي ذلك بعد أن رفع ستة موظفين سابقين دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في ديلاوير، زعموا فيها أن تويتر لم يمنحهم تعويضات إنهاء الخدمة التي أقرها القانون.

قد يهمّك أيضاً
مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن

مروجو الشبو والحشيش والإمفتيامين في قبضة الأمن

الشرق الأوسط أصبح وجهة جاذبة للنجوم الرياضيين بفضل السعودية

الشرق الأوسط أصبح وجهة جاذبة للنجوم الرياضيين بفضل السعودية

تحويل المقر لفندق

وقال عامل سابق بالشركة، إن رئيس تويتر الجديد إيلون ماسك يقيم في المقر منذ أن اشترى الشركة.

وخلال الشهر الماضي، أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى جميع موظفي تويتر قال فيه إنه “يتعين عليهم إلى أن يكونوا ملتزمين للغاية لتحقيق النجاح”.

ونشر ماسك تغريدة، تم حذفها لاحقًا، قال فيها إنه “سيعمل وينام في المكتب حتى يجري إصلاح المؤسسة”.

قصة فندق تويتر

ونشرت مجلة فوربس قصة “أماكن نوم غرفة الاجتماعات الصغيرة والحزينة في مقر الشركة الذي أٌخلي من العمال أخيرًا”، مشيرة إلى أن ذلك كان بمثابة تحسن واضح بالمقارنة بصور أكياس النوم على الأرض التي نشرها أحد الموظفين على موقع تويتر.

وذكرت وكالة بلومبرج أن غرف النوم تستوعب أيضًا موظفين من تسلا وغيرها من الشركات المملوكة لماسك الذين أُحضروا للعمل في تويتر. وقالت مصادر لبلومبرج إن “بعضهم يسافر إلى تويتر لحضور اجتماعات عمل”.

مخالفة قواعد المباني السكنية

وقال باتريك هانان، المسؤول في إدارة التفتيش على المباني، لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل” إن الإدارة حققت في جميع الشكاوى، مشيرًا إلى أن هناك قواعد مختلفة للمباني السكنية، حتى تلك المستخدمة للإقامة لفترات قصيرة.

وفي مايو/أيار 2020، قبل استحواذ ماسك على الشركة، أخبرت تويتر موظفيها بأنه يمكنهم العمل من المنزل إلى الأبد إذا رغبوا في ذلك، لأن إجراءات العمل عن بُعد أثناء عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا كانت ناجحة، إلا أن ماسك ألغى تلك القرارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة