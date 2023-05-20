موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث

يدخل الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، مع نهاية دوام يوم الخميس المقبل، آخر إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام 1444هـ.

وحسب ما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني من العام 1444هـ، فإن الإجازة المطولة لمدة يومين ستكون بدءًا من الأحد القادم الموافق 8-11- 1444 والاثنين، حيث تدخل معها الإجازة الاعتيادية (الجمعة والسبت)، على أن يعود الطلاب إلى دوامهم الطبيعي يوم الثلاثاء المقبل.

بداية الاختبارات

ومن المقرر أن يستمر الطلاب في الذهاب للمدارس حتى بداية اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم 29-11-1444.

وبشأن إجازة الفصل الدراسي الثالث فستبدأ يوم 4-12-1444هـ الموافق 22 يونيو 2023.