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الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور

موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ مساءً
موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التقديم على حركة النقل الخارجي بتاريخ 28 شوال 1444هـ الموافق 18 مايو 2023م، على أن يتم الاستعلام عن النتائج عن عبر نظام نور “هنا الرابط“.

ويمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

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وكان التقديم على حركة النقل الخارجي قد انتهى بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ،  عبر نظام نور.

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وكانت وزارة التعليم قد أعلنت قبل أسابيع بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، قبل أسابيع عبر نظام نور وتحديداً بتاريخ 18 رمضان 1444هـ.

معلومات حركة النقل الخارجي

– بدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 18 رمضان 1444.

– انتهاء التقديم اليوم الخميس بتاريخ 7 شوال 1444.

– سوف يتم إعلان نتائج التقديم بتاريخ 28 شوال 1444.

– يمكن تقديم الاعتراض على النتائج خلال الفترة من اليوم الأول حتى الخامس من شهر ذي القعدة 1444.

– يتم اعتماد النتيجة النهائية بتاريخ 8 من ذي القعدة 1444.

خطوات التقديم على حركة النقل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم خطوات التقديم للمعلمين والمعلمات على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة نور من  هنا.

• أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

• من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الخارجي”.

• أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.

• اضغط على حفظ.

• يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.

• يمكن الاستعلام عن موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور، وبنفس الطريقة يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

مطالب المعلمين والمعلمات

وتفاعل المعلمون والمعلمات عبر وسم “حركة النقل الخارجي”، حيث علقت إيمان الخليفي بقولها “يالله بنقلٍ يطوي البعد عنا، ننسى به الغربه وبعد المسافات، ويالله بمدرسةٍ حذفة حصى منا من قربها نسمع بصوت الإذاعات”.

وغردت سناء آل ملحان بقولها “سيتمكن طالب النقل من معرفة نقاط الأفضلية لحركة هذا العام وسيظهر جدول النقاط بعد إعلان النتائج مع إمكانية معرفة نقاطه ومقارنتها بغيره من المتقدمين للحركة”.

وعلق نادر الشمري بقوله “نريد استحداث مدارس جديدة امر مبشر بالخير.. فقط بجدة ٤٠ مدرسة”.

وغردت خلود بقولها “نرجو أن تكون الحركة كبيرة خصوصاً للتخصصات التي لم تنقل السنة الماضية مثل التربية الأسرية – الفنية – الدراسات الإسلامية – اللغة العربية).

 

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