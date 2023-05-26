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سيتم إيداعها يوم 11 يونيو المقبل

موعد إيداع دفعة يونيو بـ حساب المواطن

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
موعد إيداع دفعة يونيو بـ حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

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وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر  حسابه بموقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من الأهلية ويمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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