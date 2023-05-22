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موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة تعليم محايل عسير تقديم موعد انصراف الدوام الحضوري اليوم للساعة 11 صباحًا في جميع مدارس ‫تعليم محايل عسير.

الدوام المسائي عبر مدرستي

ونوهت إدارة محايل عسير، في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى تحويل الدراسة إلى دراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي للمدارس الليلية.

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تقلبات جوية

وتشهد المملكة حالة من التقلبات الجوية، تتضمن أمطارًا متفاوتة وتساقط برد على معظم المناطق، فيما يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تلك الحالة حتى نهاية مايو الجاري.

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وتوقع مركز طقس العرب، أن تتأثر أجواء السعودية الأيام المقبلة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.

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