موعد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

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أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية في منطقة الرياض، الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالمنطقة، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.
ووفقاً لهذا الجدول الزمني، يبدأ التقديم على بوابة قبول الطلاب يوم السبت (27 /12/ 1444هـ الموافق 15 /7/ 2023 م), وبدء التقديم على بوابة قبول الطالبات يوم الأحد (28 /12/ 1444هـ الموافق 16 /7/ 2023 م).
وتُغلق بوابة قبول الطلاب يوم الأربعاء (1 /1/ 1445هـ الموافق 19 /7/ 2022 م) الساعة 12 ظهراً, وتُغلق بوابة قبول الطالبات يوم الخميس (2 /1/ 1445هـ الموافق 20 /7/ 2023 م) الساعة 12 ظهراً.
ودعت لجنة القبول الإلكتروني الموحد الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على الجامعات الحكومية والكليات التقنية في منطقة الرياض إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.
كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض “www.rbu-admit.edu.sa”، وبوابة القبول الموحد للطالبات بالمنطقة “www.rgu-admit.edu.sa”.
وتشمل الجامعات الحكومية في الرياض: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة.