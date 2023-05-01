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بعد الفوز على فولهام أمس

موعد المباراة المقبلة لـ مان سيتي في الدوري الإنجليزي

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ صباحاً
موعد المباراة المقبلة لـ مان سيتي في الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي مان سيتي لمواجهة فريق وست هام يونايتد في الجولة الـ28 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وستقام المباراة مساء بعد غدٍ الأربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي تفوق على نادي فولهام أمس بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة فولهام ضد مان سيتي

وبدأت مباراة فولهام ضد مان سيتي التي أُقيمت على ملعب “كرافين كوتاج” بشكل سريع، حيث نجح السيتيزنز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 3 دقائق فقط من ركلة جزاء سجلها إيرلينج هالاند.

ومرر هالاند كرة مميزة إلى جريليش، ولكن الحارس بيرند لينو أمسك الكرة عند الدقيقة 14، قبل أن ينجح كارلوس فينيسيوس في تسجيل التعادل عند الدقيقة 15، لينتفض السيتي ويضغط بقوة بحثًا عن التقدم.

مان سيتي ضد فولهام - جون ستونز

ونجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 36، بعد تمريرة مميزة من رياض محرز، وسدد جوندوجان كرة قوية تصدى لها لينو عند الدقيقة 41، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر فولهام ضد مانشستر سيتي بنتيجة 2/ 1.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت محاولات السيتي، ومرر جريليش كرة مميزة لهالاند، الذي سدد بقوة، إلا أن الحارس تألق وحولها إلى ركنية، وسدد ألفاريز كرة قوية مرت بجوار القائم عند الدقيقة 51.

وضغط أصحاب الأرض بقوة في الدقائق الأخيرة، أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بخسارة فولهام ضد مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

هالاند - مان سيتي ضد فولهام

 

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