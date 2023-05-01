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يبدأ بظهور أول أنواء الصيف 7 يونيو

موعد دخول فصل الصيف فعليًا بمناطق المملكة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ صباحاً
موعد دخول فصل الصيف فعليًا بمناطق المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، إلى مواعيد بداية الصيف وفقًا للأرصاد الجوية والحسابات الفلكية وبدايته الفعلية بمناطق المملكة.

مواعيد الصيف

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه مع الأول من يونيو يبدأ فصل الصيف وفقًا لعلم الأرصاد الجوية، والذي يوافق يوم الخميس 12 ذي القعدة 1444 هـ .

ولفت الحصيني إلى بداية الصيف الفعلية يوم الأربعاء ذي القعدة 1444 هـ الموافق 7 يونيو، وذلك بظهور أول أنواء الصيف عند العرب.

ومن الناحية الفلكية يبدأ الصيف بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ الموافق 21 يونيو، وفقا لتقويم أم القرى.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف الحصيني أن من فضل الله أن الحر لا يأتي دفعة واحدة وإنما يأتي بشكل تدريجي، متوقعًا ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا قبل دخول فصل الصيف.

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