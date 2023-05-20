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موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر يونيو

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن، موعد معرفة إصدار الأهلية للمستفيدين من البرنامج، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

أهلية يونيو

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سأل أحد الاشخاص عن موعد إصدار أهلية شهر يونيو، قائلًا: السلام عليكم متى تصدر أهلية يونيو؟

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بدوره، رد حساب المواطن على السائل، قائلًا: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك “دراسة الأهلية”.

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إيداع دفعة مايو

يذكر أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو الجاري.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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