موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر يونيو

كشف برنامج حساب المواطن، موعد معرفة إصدار الأهلية للمستفيدين من البرنامج، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

أهلية يونيو

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سأل أحد الاشخاص عن موعد إصدار أهلية شهر يونيو، قائلًا: السلام عليكم متى تصدر أهلية يونيو؟

بدوره، رد حساب المواطن على السائل، قائلًا: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك “دراسة الأهلية”.

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