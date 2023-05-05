موعد مباراة أوراوا ضد الهلال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة أوراوا ضد الهلال، غدًا السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم نسخة 2022.

في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

أوراوا ضد الهلال

ويحتاج أزرق الرياض إلى الفوز بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة 2/ 2 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وفي مباراة الذهاب السبت الماضي، سجل سالم الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، ثم زاد ضغط أزرق الرياض الهجومي على نادي أوراوا، حيث كاد خطأ دفاعي من الفريق الياباني يُمكن الأزرق من إضافة الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب شينزو كوروكي هدف التعادل لنادي أوراوا في الدقيقة الـ53.

وكان حكم المباراة العماني أحمد الكاف أشهر البطاقة الحمراء في وجه سالم الدوسري ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب غدًا السبت حيث تقام على ملعب سايتاما 2002 بين الفريقين.

ويأمل أزرق الرياض في الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الخامسة في تاريخه وتكرار سيناريو التتويج بالبطولة في عام 2019 أمام أوراوا في اليابان.