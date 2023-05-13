موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، لمواجهة نادي الاتفاق في ختام مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام المباراة في تمام السابعة مساء غد الأحد بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ترتيب الشباب والاتفاق

وقبل المباراة يتواجد الليث في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، أما نادي الاتفاق فيتواجد في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ26 بدأت من الاثنين الماضي بتعادل بين النصر والخليج بهدف لكل فريق، بينما فاز الوحدة على العدالة بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

وفي مباراتي الثلاثاء الماضي، فاز التعاون على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الفيحاء على الفتح بثلاثية دون رد، بينما في مباراة الأربعاء الماضي، فاز الباطن على الطائي بنتيجة 4-3.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: “الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 18 نقطة.