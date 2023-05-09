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بالجولة الـ26 لدوري روشن

موعد مباراة الباطن والطائي

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
موعد مباراة الباطن والطائي
المواطن - فريق التحرير

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تُستكمل مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الأربعاء بإقامة مباراة الباطن والطائي.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب نادي الباطن.

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الباطن والطائي

وقبل مباراة الفريقين غدًا، يتواجد الفريق السماوي في المركز الـ16 والأخير في ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، أما الطائي فيتواجد في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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وكان الطائي فاز على فريق الفيحاء في الجولة الـ25 بنتيجة هدفين لهدف في الدوري يوم الثلاثاء الماضي، بينما خسر الفريق السماوي أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ25.

وانطلقت مباريات الجولة الـ26 من دوري روشن أمس الاثنين بـ 3 مواجهات حيث تعادل النصر مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على العدالة بثنائية لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

بينما تُقام حاليًا مباراتا التعاون ضد الرائد والفيحاء ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ26.

الباطن والطائي

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد حاليًا في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.

 

 

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