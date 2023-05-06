موعد مباراة الشباب وتشرين السوري

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمواجهة فريق تشرين السوري في ذهاب الدور الثاني من تصفيات التأهل في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
وتُقام المباراة مساء غد الأحد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض لكن المباراة الأولى سيكون فيها نادي تشرين صاحب الأرض، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 مايو الجاري أيضًا في ملعب الملز.
وكان الليث عبر إلى المرحلة الثانية من تصفيات التأهل بعد إقصائه لنادي القوة الجوية العراقي في المرحلة الأولى.
وفي مباراة الإياب التي أُقيمت يوم 17 إبريل الماضي، وفي الشوط الأول، سجل اللاعب الجابوني آرون سالم الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ19 لينهي الليث الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني، سجل الليث 3 أهداف عبر كل من الأرجنتيني إيفر بانيجا وحسان تمبكتي والأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقائق الـ 74 والـ80 والـ92.
وفاز الليث برباعية ليتأهل إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية.
يذكر أن الشباب، كان فاز على نادي الفتح الأربعاء الماضي في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث يتواجد الليث في المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين السعودي
المتفاثل
اللهم وفق الليث