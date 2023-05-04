Icon

إلزام النصر بدفع مليون و 505 آلاف ريال Icon إنجاز خرافي لـ هالاند بعد انفراده بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي Icon 11.5 مليون مسافر في رمضان وعيد الفطر عبر مطارات السعودية Icon علماء يرصدون نجمًا لحظة ابتلاعه كوكبًا Icon مصرع فارسة أمريكية تحت أقدام حصانها بطريقة مروعة Icon ميلان يتراجع للمركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي Icon أصل مقولة خلي في بطنك بطيخة صيفي يكشفها الزعاق Icon المدني يباشر حريقًا بأخشاب مبنى تحت الإنشاء بمكة المكرمة Icon ضبط 1593 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon جماهير الأهلي مع اقتراب الصعود : عاد كبير جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس الملك سلمان للأندية العربية

موعد مباراة الشباب وتشرين السوري

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
موعد مباراة الشباب وتشرين السوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لمواجهة فريق تشرين السوري في ذهاب الدور الثاني من تصفيات التأهل في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتقام المباراة مساء الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض لكن المباراة الأولى سيكون فيها نادي تشرين صاحب الأرض، على أن تقام مباراة العودة يوم 11 مايو الجاري أيضًا في ملعب الملز.

قد يهمّك أيضاً
اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة

اشتداد الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية الأيام المقبلة

هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي

هدفان لـ صن داونز ضد بلوزداد تحسم تأهله لنصف النهائي

مشوار الشباب

وكان الليث عبر إلى المرحلة الثانية من تصفيات التأهل بعد إقصائه لنادي القوة الجوية العراقي في المرحلة الأولى.

وفي مباراة الإياب التي أُقيمت يوم 17 إبريل الماضي، وفي الشوط الأول، سجل اللاعب الجابوني آرون سالم الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ19 لينهي الليث الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

الشباب والفتح - بانيجا

وفي الشوط الثاني، سجل الليث 3 أهداف عبر كل من الأرجنتيني إيفر بانيجا وحسان تمبكتي والأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقائق الـ 74 والـ80 والـ92.

وفاز الليث برباعية ليتأهل إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يذكر أن الليث كان فاز على نادي الفتح أمس الأربعاء في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم