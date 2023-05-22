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ضمن منافسات الجولة الـ28

موعد مباراة النصر والشباب بدوري روشن

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
موعد مباراة النصر والشباب بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير قمة النصر والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بين الفريقين، لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة النصر والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر والشباب عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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وقبل قمة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 60 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يقع الشباب في المركز الثالث بـ53 نقطة.

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الشباب ضد النصر
جانب من مباراة سابقة بين الفريقين – المصدر @AlNassrFC

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل العالمي مباراة النصر والشباب غدًا بهدف تحقيق الفوز، والاستمرار في ملاحقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أملًا في خطف صدارة دوري روشن السعودي، وتحقيق اللقب هذا الموسم.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لطريق الانتصارات بالفوز على نظيره الطائي بهدفين دون رد، ليستغل تعثر الاتحاد بالتعادل أمام الهلال، ويتقلص الفارق بينهما، وتشتعل المنافسة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع الأداء والنتائج، وخسر ضد الاتفاق، ويأمل في إنقاذ موسمه بالفوز على النصر، وإنعاش حظوظه بالحصول على المركز الثاني والمشاركة في كأس السوبر السعودي.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

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