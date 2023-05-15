موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء غدٍ الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الاتحاد في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.

الهلال ضد الاتحاد

وستنطلق المباراة غدًا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض، كما تنقل المباراة عبر قنوات SSC.

ويسعى الاتحاد للفوز على الهلال والثأر من خسارته ضد الأزرق في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 إبريل الماضي، بينما يرغب الهلال في الفوز والاقتراب من نادي الشباب صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاليًا كالتالي: الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 32 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ”قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 18 نقطة.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري روشن السعودي، قررت نقل مباراة الهلال ضد الاتحاد من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الملز وذلك بقرار صُدر يوم الخميس الماضي.