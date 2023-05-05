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المقرر إقامتها على ملعب سايتاما

موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي آسيا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يترقب الجمهور موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بين الفريقين على اللقب.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

وسيكون موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت عند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب “سايتاما 2002”.

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الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال واوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

ومن المتوقع أن تنطلق الاستديوهات التحليلية قبل ساعة تقريبًا على موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني، حيث تنقل أكثر من قناة المواجهة المرتقبة، ومنها؛ قنوات SSC داخل السعودية، وأبو ظبي الرياضية ودبي في الإمارات.

كما سيتم إذاعة مباراة الهلال وأوراوا، على قناة الكأس داخل قطر، وقنوات بي إن سبورتس لبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بالإضافة إلى إمكانية متابعتها عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد vip.

الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال وأوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

الفريقان يسعيان للفوز

وكانت مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب دوري أبطال آسيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، ويأمل الزعيم في تحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر، والتتويج باللقب، فيما يأمل الفريق الياباني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز غدًا.

الهلال وأوراوا - أوراوا والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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