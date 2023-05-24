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موعد مباراة برشلونة المقبلة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
موعد مباراة برشلونة المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة للفوز في مباراته المقبلة، وذلك بعد أن خسر في آخر جولتين في الدوري الإسباني أمام فريقي ريال سوسيداد وبلد الوليد.

وسيواجه البارشا، فريق ريال مايوركا مساء الأحد المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام المباراة على ملعب ” سبوتيفاي كامب نو” وتنقل عبر قناة BEIN SPORTS.

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برشلونة في الصدارة

ويتواجد البارشا حاليًا في المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، أما ريال مايوركا فيحتل المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

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برشلونة ضد بلد الوليد

وبعد الخسارة من بلد الوليد، أعلن الفريق الكتالوني اليوم عن رحيل نجمه جوردي آلبا وذلك بعد 11 موسمًا مع النادي.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “توصل النادي مع جوردي آلبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.

وتابع البيان: ” “نود أن نعرب عن امتناننا لجوردي آلبا على التزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة البارشا.. النادي يتمنى التوفيق والنجاح له في المستقبل”.

مسيرة جوردي آلبا

ولعب جوردي آلبا صاحب الـ34 عامًا، 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج آلبا بالعديد من البطولات بقميص برشلونة، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ويملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جوردي ألبا - جوردي آلبا
ألبا – المصدر forbes

وتُشير التقارير إلى أن آلبا يمتلك العديد من العروض في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يرغب أكثر من ناد إيطالي في ضمه، بجانب اهتمام أندية من دوري روشن السعودي بالتعاقد معه، وفي مقدمتهم الهلال.

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