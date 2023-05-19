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موعد مباراة ضمك ضد الهلال والقنوات الناقلة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
موعد مباراة ضمك ضد الهلال والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم الجمعة، مباراة ضمك ضد الهلال في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

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وتقام المباراة على قناتي SSC ومنصة شاهد.

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ضمك والهلال

ويواجه ضمك، أزرق الرياض في لقاء مؤجل بسبب خوض الفريق العاصمي لنهائي كأس الملك يوم الجمعة الماضية، حيث فاز باللقب على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

الهلال وضمك
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وقبل مباراة ضمك ضد الهلال، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.

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