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في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء غدٍ، مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في ختام منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

ليستر سيتي ضد ليفربول

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “كينج باور” معقل ليستر سيتي عبر قنوات SKY SPORT UNO ITALIA , SKY SPORTS MAIN EVENT UK , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS CONNECT.

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وكان ليفربول تفوق على ليستر سيتي في جولة الذهاب ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف يوم 30 ديسمبر الماضي، حيث سجل لـ ليفربول، اللاعب البلجيكي ووت فايس مدافع ليستر سيتي بالخطأ في مرماه، بينما سجل اللاعب كيرنان هال الهدف الوحيد لفريق ليستر سيتي.

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ليستر سيتي ضد ليفربول

وكانت مباريات الجولة الـ36 بدأت من أمس السبت، بتعادل بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق، وفاز أستون فيلا على توتنهام بهدفين لهدف، وتعادل تشيلسي مع نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق، وفاز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون وفاز فولهام على ساوثهامبتون، بينما فاز كريستال بالاس على بورنموث بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز مانشستر سيتي على إيفرتون بثلاثية دون رد، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، وفاز برايتون على آرسنال بثلاثية دون رد.

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