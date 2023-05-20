موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء غد الأحد قمة الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي بإقامة مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي.

وتنطلق المباراة غدًا على ملعب الاتحاد معقل مان سيتي في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, SKY SPORTS MAIN EVENT UK, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

مانشستر سيتي متصدر

وقبل المباراة يتواجد مان سيتي في المركز الأول برصيد 85 نقطة، أما تشيلسي فمتواجد في المركز الـ12 برصيد 43 نقطة.

وكان مان سيتي تُوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023، وذلك بعد خسارة آرسنال اليوم ضد فريق نوتنجهام فورست بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37.

وسجل فريق نوتنجهام هدفه الوحيد في المباراة بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، حيث ظل محافظًا على تفوقه بهدف دون رد ليحقق النقاط الثلاث ويصل رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ16، بينما تجمد رصيد الجانرز عند 81 نقطة في المركز الثاني.

وسيواجه مانشستر سيتي غدًا فريق تشيلسي في الجولة الـ37، علمًا بأن السيتي سيتبقى له بعد مواجهة تشيلسي، مباراتان لإنهاء الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث سيواجه فريقي برايتون وبرينتفورد يومي 24 و 28 مايو على التوالي.