موعد مباراة Real Madrid ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية مساء غدٍ الثلاثاء، مباراة Real Madrid ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

توقيت مباراة Real Madrid ومان سيتي

وتقام المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب “سانتياجو بيرنابيو” معقل نادي ريال مدريد كما تُنقل المباراة عبر قنوات TV3 DENMARK, BEIN SPORTS 1 FR, CLUB RTL , RMC SPORT 1 , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي.

وكان النجم الكرواتي تعرض للإصابة في الأسبوع الماضي خلال التدريبات، ويخطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب Real Madrid للدفع به في مباراة مان سيتي.

ومن المتوقع غياب اللاعب الإسباني داني سيبايوس عن مواجهة مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيسر خلال الساعات الماضية.

الريال بطل كأس الملك

وقبل مواجهة مان سيتي، كان الريال نجح في الفوز أول أمس بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي أوساسونا بنتيجة 2/ 1 في المباراة النهائية.

وفي الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الملك، نجح البرازيلي رودريجو في إحراز الهدف الأول للريال في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول مستغلًّا خطأ دفاعيًّا من لاعبي أوساسونا.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب لوكاس تورو هدف التعادل لنادي أوساسونا من تصويبة قوية في الدقيقة الـ59.

ثم نجح اللاعب رودريجو في إضافة الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة الـ70 من تصويبة خدعت حارس مرمى أوساسونا، ليفوز الريال بلقب كأس الملك لموسم 2022/ 2023.