موعد مباراتي الثلاثاء في دوري روشن

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تُستكمل مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الثلاثاء، بإقامة مباراتين في الجولة.
المباراة الأولى ستكون بين فريقي التعاون والرائد وتنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الفيحاء والفتح، حيث تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتنطلق مباريات الجولة الـ26 اليوم بإقامة 3 مباريات، حيث يلعب العدالة ضد الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الخليج على ملعب الأول بارك، حيث تُقام المباراتان في الـ7 مساءً بتوقيت المملكة.
وفي ختام مواجهات اليوم الاثنين بدوري المحترفين السعودي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الاتحاد عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.