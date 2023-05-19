موعد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُفتتح غدًا السبت مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة الأولى ستكون بين فريقي توتنهام هوتسبير ضد برينتفورد وتبدأ في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، بينما تُقام مباريات ” فولهام ضد كريستال بالاس، ليفربول ضد أستون فيلا، وولفرهامبتون ضد إيفرتون، بورنموث ضد مانشستر يونايتد” في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.

أما في تمام السابعة والنصف مساءً فسوف تقام مباراة نوتنجهام فورست ضد آرسنال.

وبالأمس، حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه برايتون برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح فريق “نيوكاسل” في إحراز هدفين في الشوط الأول عبر كل من دينيز أونداف لاعب برايتون بالخطأ في مرماه ودان بورن في الدقيقتين الـ 23 والـ45.

وفي الشوط الثاني، قلص فريق برايتون الفارق بإحراز الهدف الأول عبر لاعبه الألماني دينيز أونداف بالدقيقة الـ52.

وعاد نيوكاسل بعد ذلك ليسجل هدفين عبر كل من كالوم ويلسون وبرونو جيماريش في الدقيقتين الـ89 والـ90.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وحاليًا يتواجد مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 85 نقطة، آرسنال ثانيًا برصيد 81 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثالثًا برصيد 69 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 66 نقطة، ليفربول خامسًا برصيد 65 نقطة، برايتون سادسًا برصيد 58 نقطة، توتنهام سابعًا وأستون فيلا ثامنًا برصيد 57 نقطة، برينتفورد تاسعًا برصيد 53 نقطة، فولهام عاشرًا برصيد 51 نقطة، تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 43 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة، بورنموث في المركز الـ14 برصيد 39 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز الـ15 برصيد 37 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ16 برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما إيفرتون ففي المركز الـ17 برصيد 32 نقطة، ليدز يونايتد ففي المركز الـ18 برصيد 31 نقطة، ليستر سيتي في المركز الـ19 برصيد 30 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 24 نقطة.