موعد مباريات الغد في بطولة كأس العالم للشباب

تنطلق غدًا 4 مباريات في الجولة الـ3 من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًا في دولة الأرجنتين.

وفي تمام الساعة الـ12 منتصف الليل بتوقيت المملكة تنطلق مباراتا ” أوزبكستان ضد جواتيمالا، نيوزيلاندا ضد الأرجنتين”.

كأس العالم للشباب

وفي تمام الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة، تُلعب مباراتا ” البرازيل ضد نيجيريا وإيطاليا ضد الدومنيكان”.

ومن المقرر افتتاح مباريات الجولة الـ3 من دور المجموعات في مونديال الشباب اليوم بمواجهتي ” سلوفاكيا ضد أمريكا” و ” الإكوادور ضد جزر فيجي”.

وكانت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب بدأت من الثلاثاء الماضي، حيث فازت أمريكا على جزر فيجي بثلاثية دون رد، وتعادلت أوزبكستان مع نيوزيلاندا بهدفين لكل فريق.

وفي مباريات أول أمس، فازت الأرجنتين على جواتيمالا بثلاثية دون رد، وفازت الإكوادور على سلوفاكيا بثنائية لهدف، بينما تعادلت السنغال مع الكيان الصهيوني بهدف لكل فريق، وفازت نيجيريا على إيطاليا بهدفين دون رد.

وفازت كولومبيا على اليابان بهدفين لهدف، بينما فاز منتخب البرازيل على منتخب الدومنيكان بسداسية دون رد.

وفي مباراتي أمس، فازت جامبيا على فرنسا وفازت إنجلترا على أوروجواي، بينما في صباح اليوم الجمعة، تعادلت الهندوراس مع كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2، أما تونس ففازت على العراق بثلاثية دون رد.