موعد مباريات الهلال المتبقية في دوري روشن

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباريات الهلال المتبقية في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، لتحديد مصير الأزرق في جدول الترتيب عقب نهاية موسم 2022/ 2023.
وسيخوض الهلال 4 مباريات متبقية في بطولة دوري روشن، حيث ستكون الأولى ضد ضمك في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين بعد غدٍ الجمعة.
المباراة الثانية من مباريات الهلال ستكون يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب الهلال ضد العدالة في الجولة الـ28، المباراة الثالثة ضد أبها يوم السبت 27 مايو في الجولة الـ29، المباراة الرابعة ضد الرائد يوم 31 مايو في الجولة الـ30.
وكان الهلال تعادل أمس مع نادي الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ27 من دوري روشن، حيث جاء ذلك بعد فوزه يوم الجمعة الماضية بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة.
ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، الرائد تاسعًا وضمك عاشرًا ولكل منهما 32 نقطة، أبها في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.