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بين فريقي روما وإشبيلية

موعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٨ مساءً
موعد نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/2023، بين فريقي روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني.

نهائي الدوري الأوروبي 

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” بوشكاش آرينا” في المجر، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM و BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , TOD APP – BEIN SPORTS.

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وكان فريق روما صعد إلى نهائي اليورباليغ، وذلك على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني، حيث انتهت مباراة الذهاب في إيطاليا بفوز روما بهدف، وفي لقاء الإياب في ألمانيا تعادل الفريقان بدون أهداف.

روما ضد باير ليفركوزن

مشوار روما وإشبيلية

أما إشبيلية فكان صعد على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في إيطاليا، بينما فاز إشبيلية في لقاء الإياب في إسبانيا بهدفين لهدف.

وفي مباراة الإياب كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح فريق يوفنتوس في افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ65 عبر الصربي دوشان فلاهوفيتش، ثم نجح إشبيلية سريعًا في إحراز هدف التعادل الإسباني سوسو في الدقيقة الـ72 من تصويبة قوية.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1، لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث نجح الأرجنتيني إيريك لاميلا ومن ضربة رأسية في إحراز الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الـ95 من عمر الشوط الإضافي الأول.

إشبيلية ضد مان يونايتد - يوسف النصيري

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