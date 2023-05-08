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موقع أوتوبيديا يجمع كل معارض السيارات في صالة واحدة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠١ مساءً
موقع أوتوبيديا يجمع كل معارض السيارات في صالة واحدة
المواطن - فريق التحرير

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صالة واحدة تجمع بين صالات العرض جميعها، ولست بحاجة إلى أن تذهب إليها حتى تتفقد محتواها، بل هي معك في جيبك أو محفظتك أينما ذهبت، فمن خلالها يمكنك أن تتعرف على أي سيارة جديدة، ومقارنتها بمنافساتها، ومعرفة وجهة استخدامها الحقيقية، وتفقد آخر العروض عليها وعلى غيرها.

ففي صالتنا الالكترونية، يمكنك زيارتنا يوميًا من خلال هاتفك ومن مكانك أينما كنت لتتعرف على جميع أنواع السيارات الجديدة الموجودة في السوق، مع جميع طرازاتها ونسخها وحتى الخيارات التي يمكنك إضافتها لها، من دون الحاجة إلى أن تزور صالة الوكيل، إلا مرة واحدة، وهي عندما تقرر تفقّد السيارة بتجربة قيادة أو تقرر شراءها.

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صالتنا الرقمية هي موقع أوتوبيديا autopediame.com، الذي يُنشر عليه يوميًا مراجعات مفصلة حول كل سيارة متوفرة اليوم في الأسواق، ومن خلاله يمكنك معرفة جميع الميزات والخيارات التي تقدمها السيارة في جميع نسخها وطرازاتها.

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في الموقع، يمكنك التعرف على آخر العروض والخدمات التي يقدمها الوكلاء. حتى عند شعورك بالحيرة في محاولتك للاختيار بين سيارتين أو أكثر، يخولك الموقع من المقارنة بين خياراتك بأدق تفاصيلها.

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