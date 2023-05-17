موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious

قدم موقع “فايننشال باز”، وهو موقع إعلامي متخصص في النصائح والتوصيات المالية، جائزة قدرها 1000 دولار لشخص واحد يستطيع تخصيص أسبوعين لمشاهدة أكثر من 20 ساعة من سلسلة أفلام “فاست أند فيوريس”.

سبب المكافأة

وكان السبب، في تخصيص هذا المبلغ هو احتياج الموقع لشخص يعمل كمحقق تأمين لتقييم عشرة أجزاء من سلسلة أفلام الممثل الأمريكي فين ديزل، التي أصدر أولها من عام 2001.

وحقق الجزء التاسع من سلسلة الأفلام إيرادات بلغت أكثر من 400 مليون دولار بعد صدوره في عام 2021.

وظيفة محقق تأميني

وظيفة محقق تأميني

ويريد الموقع الإلكتروني من المحقق التأميني أن يتتبع ويقيم الأضرار الناجمة عن كل حادث سيارة تضمنته أحداث كل فيلم ومدى الضرر ونوع السيارات المتضررة، بما في ذلك الجزء القادم الذي سيطرح في 19 مايو أيار.

وقال الموقع، في بيان صحفي: إنه بالإضافة إلى 1000 دولار قيمة الجائزة سيحصل الفائز على دورة تعليمية حول قيمة الأسرة، إشارة لفكرة الفيلم الرئيسية.

حوادث السيارات

يريد الموقع أيضًا معرفة ما إذا ارتفع أو انخفض عدد حوادث السيارات على مدى الأجزاء المختلفة، وفقًا للبيان.

ويعتزم الموقع استخدام نتائج التحقيق لتقدير تأثير تأمين القيادة المتهورة في سلسلة الأفلام التي تقدر قيمتها بمليار دولار، وفقًا لوصف الوظيفة.

ويجب أن يكون المتقدم قادرًا على مشاهدة الأفلام من خلال خدمة بث في المنزل، وأن يشاهد الجزء الجديد في السينما، للتأهل لوظيفة المحقق التأميني.