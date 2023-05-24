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يتعلق بشركة جيفي لصور الـ GIF

ميتا تتكبد خسائر ضخمة بسبب بريطانيا

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٤ مساءً
ميتا تتكبد خسائر ضخمة بسبب بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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باعت شركة ميتا بلاتفورمز، شركتها المتخصصة في الصور المتحركة جيفي، ضمن عملية تكبدت بنتيجتها خسارةً بنحو 260 مليون دولار.

وأعلنت شركة شاترستوك التي تقدّم خدمات مرتبطة بالصور، الثلاثاء، أنّها استحوذت على جيفي مقابل 53 مليون دولار، بينما كانت ميتا دفعت في مايو 2020 مبلغ 315 مليون دولار لشرائها، وكانت الهيئة اعتبرت أن شراء ميتا لهذه الشركة قد يضر بالمعلنين عبر الإنترنت والمستخدمين على السواء، وأصدرت أمرًا أول ببيع جيفي.

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أبرز منصات صور GIF

وتشكل جيفي التي تأسست سنة 2013 وتتخذ نيويورك مقرًا لها، إحدى أبرز منصات تشارك صور GIF المتحركة، وتضم أكثر من 700 مليون مستخدم يومي.

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ميتا تتكبد خسائر ضخمة بسبب بريطانيا

وفي أكتوبر 2021، فرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية غرامة قدرها 50,5 مليون جنيه استرليني (62.7 مليون دولار) على ميتا في إطار صفقة الاندماج مع جيفي؛ بسبب مضي الشبكة العملاقة قدمًا في عملية دمج الشركتين رغم التحقيق الدائر في الملف.

وأصدرت الهيئة في يونيو 2020 أمرًا بوقف مسار الدمج بين فيسبوك وجيفي، والذي قُدّرت قيمة الصفقة بينهما في مايو 2020 بـ400 مليون دولار.

تدقيق مكثف

وكانت الهيئة التنظيمية البريطانية قد كثّفت أعمال التدقيق في هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة منذ أن اكتسبت سلطات جديدة بعد بريكست، إذ تعمل وحدة الأسواق الرقمية التابعة لها للتركيز على مراقبة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

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