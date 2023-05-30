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ميتا تطرح تطبيقًا منافسًا لـ تويتر قريبًا

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
ميتا تطرح تطبيقًا منافسًا لـ تويتر قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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قررت شركة ميتا دخول المنافسة بتطبيق جديد للتدوين قائم على نفس واجهة إنستغرام، ومن المتوقع إطلاق هذا التطبيق الجديد خلال هذا الصيف، بحسب ما نقل موقع TechCrunch.

وتختبر الشركة حاليًا المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور، لكن لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبرغ.

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اندماج مع إنستغرام

وسيكون التطبيق الجديد قائمًا بذاته غير أنه سيُدمج جزئيًا مع إنستغرام، إذ سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم، وسيتلقى جميع متابعيهم إشعارًا لمتابعتهم عبر التطبيق الجديد، كما سيكون التطبيق الجديد متوافقًا مع تطبيقات أخرى مثل: Mastodon الذي طُور استنادًا إلى بروتوكول ActivityPub، وهو بروتوكول لامركزي للشبكات الاجتماعية.

في السياق نشرت ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا في تغريدة عبر تويتر لقطة شاشة للتطبيق الجديد، قائلة إنه من المحتمل أن تطلقه شركة ميتا أواخر شهر يونيو القادم.

اسم التطبيق الجديد

يحمل التطبيق الجديد الاسم الرمزي P92 كما ورد لأول مرة في تقرير موقع MoneyControl الذي كشفت له شركة ميتا في بيان أنها بالفعل تستكشف شبكة اجتماعية مستقلة لمشاركة التحديثات النصية، وتعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن لمنشئي المحتوى والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم.

وستكون المشاركات النصية في التطبيق الجديد بحدود 500 كلمة، مع إمكانية إضافة الروابط والصور ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، ومثل: تويتر والتطبيقات المنافسة سيكون هناك موجز حيث يمكنك الإعجاب بالمحتوى أو الرد عليه أو إعادة نشره.

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