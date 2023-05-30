ميتا تطرح تطبيقًا منافسًا لـ تويتر قريبًا

دعوة سكان كوريا الجنوبية لإخلاء منازلهم صدرت بالخطأ وزير خارجية ماليزيا: مبادرة طريق مكة فكرة ونهج إبداعي رئيس الوزراء البريطاني يحظى بشعبية أكبر من حزبه سدايا تجهز مطار إسطنبول بالتقنيات المتقدمة لتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكتيريا طاعون عمرها 4000 عام ببريطانيا نوبة ضحك تنتاب مذيعة العربية على الهواء سوق النفط يشهد أسوأ أيامه بسبب توترات سقف الديون الأمريكية اكتشاف عطر عمره أكثر من 2000 عام كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا واليابان تتأهب
قررت شركة ميتا دخول المنافسة بتطبيق جديد للتدوين قائم على نفس واجهة إنستغرام، ومن المتوقع إطلاق هذا التطبيق الجديد خلال هذا الصيف، بحسب ما نقل موقع TechCrunch.
وتختبر الشركة حاليًا المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور، لكن لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق، وفقًا لتقرير لوكالة بلومبرغ.
وسيكون التطبيق الجديد قائمًا بذاته غير أنه سيُدمج جزئيًا مع إنستغرام، إذ سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم، وسيتلقى جميع متابعيهم إشعارًا لمتابعتهم عبر التطبيق الجديد، كما سيكون التطبيق الجديد متوافقًا مع تطبيقات أخرى مثل: Mastodon الذي طُور استنادًا إلى بروتوكول ActivityPub، وهو بروتوكول لامركزي للشبكات الاجتماعية.
في السياق نشرت ليا هابرمان، التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا في تغريدة عبر تويتر لقطة شاشة للتطبيق الجديد، قائلة إنه من المحتمل أن تطلقه شركة ميتا أواخر شهر يونيو القادم.
يحمل التطبيق الجديد الاسم الرمزي P92 كما ورد لأول مرة في تقرير موقع MoneyControl الذي كشفت له شركة ميتا في بيان أنها بالفعل تستكشف شبكة اجتماعية مستقلة لمشاركة التحديثات النصية، وتعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن لمنشئي المحتوى والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم.
وستكون المشاركات النصية في التطبيق الجديد بحدود 500 كلمة، مع إمكانية إضافة الروابط والصور ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، ومثل: تويتر والتطبيقات المنافسة سيكون هناك موجز حيث يمكنك الإعجاب بالمحتوى أو الرد عليه أو إعادة نشره.