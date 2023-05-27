ميزة جديدة تتيح إغلاق محادثات واتساب برقم سري

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة
وثق صانع محتوى مقطع فيديو، كشف خلاله عن ميزة إغلاق المحادثة مع أي شخص عبر الواتساب برقم سري، وكيفية تفعيلها.