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ميزة جديدة تتيح إغلاق محادثات واتساب برقم سري

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٤ مساءً
ميزة جديدة تتيح إغلاق محادثات واتساب برقم سري
المواطن - فريق التحرير

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وثق صانع محتوى مقطع فيديو، كشف خلاله عن ميزة إغلاق المحادثة مع أي شخص عبر الواتساب برقم سري، وكيفية تفعيلها.

طريقة التفعيل

وقال عبدالله سبع، خلال الفيديو المتداول:” الآن في الواتساب تستطيع الحفاظ على سرية محادثاتك مع أي شخص”.
وأضاف “طريقة التفعيل من خلال فتح المحادثة التي تريد إغلاقها، والضغط على البروفايل، ثم تختار قفل الدردشة، ثم يتم تفعيل الجوال “، مشيرًا إلى أن هذا الخيار وصل إلى أغلب المستخدمين، وإذا لم يصل أحد المستخدمين يتم تحديث الواتساب.
https://twitter.com/7Alsabe/status/1662474177637433346

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