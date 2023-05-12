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بالتمتع أولًا بخدمة الرسائل المشفرة

ميزة جديدة لأصحاب علامة تويتر الزرقاء

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٣ صباحاً
ميزة جديدة لأصحاب علامة تويتر الزرقاء
المواطن - فريق التحرير

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سمحت شركة تويتر أمس الخميس للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولًا بخدمة الرسائل المشفرة.

للمستخدمين الموثقين

وكشفت منصة التواصل الاجتماعي، التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الخدمة متاحة حاليًّا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

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ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثمانية دولارات شهريًّا أو 84 دولارًا سنويًّا.

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وقالت الشركة في منشور على مدونة: “كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك”.

وتابعت: “لم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله”.

رئيسة تنفيذية جديدة

وعثر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبًا.

وأردف في تغريدة سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر، غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.

مزايا جديدة

وفي وقت سابق، كشف ماسك الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء”، الذي قال: إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات والطويلة وخدمات المدفوعات.

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